Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru - Вызов на пульт дежурного ДЧС поступил в ночь с 28 февраля на 1 марта. Двое сыновей выехали на джипе искать заблудившегося отца и потерялись сами. Их машина сломалась и застряла в непролазной грязи. Им на помощь мы направили спецмашину "Нива-Марш". Сегодня ранним утром застрявших вызволили из грязи и вытащили на трассу, они были легко одеты, очень сильно замерзли, - рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" МВД РК КЧС Бахтияр КАДЫРХАНОВ.Всего за два месяца с начала нового года сотрудниками ГУ "Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда" было зарегистрировано 56 оперативных выездов, спасено 39 человек. По словам руководителя отряда, среди вызовов преобладают бытовые. - В основном к нам звонят родители, чьи дети остались дома и не открывают дверь, дети пожилых одиноких стариков, проживающие в другом городе, больные люди. Из 56 вызовов - 46 были бытовыми, - рассказал Бахтияр КАДЫРХАНОВ. В настоящее время на базе отряде имеется 19 единиц спецтехники, из которых 2 спецмашины, 32 плавсредства - резиновые и металлические лодки. В штате работают 73 человека личного состава, 69 из которых - спасатели.