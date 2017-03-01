Джип с водителем и двумя пассажирами сломался и застрял глубокой грязи в районе поселка Бесикти в ночь на 1 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru - Вызов на пульт дежурного ДЧС поступил в ночь с 28 февраля на 1 марта. Двое сыновей выехали на джипе искать заблудившегося отца и потерялись сами. Их машина сломалась и застряла в непролазной грязи. Им на помощь мы направили  спецмашину "Нива-Марш". Сегодня ранним утром застрявших вызволили из грязи и вытащили на трассу, они были легко одеты, очень сильно замерзли,  - рассказал  руководитель ГУ "ЗРАОСО" МВД РК КЧС  Бахтияр КАДЫРХАНОВ. d608a25f-ece6-4273-8f0d-42c3b9eb2162 Всего за два месяца с начала нового года сотрудниками ГУ "Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда" было зарегистрировано  56 оперативных выездов, спасено 39 человек. По словам руководителя отряда, среди вызовов преобладают бытовые. - В основном  к нам звонят родители, чьи дети остались дома и не открывают дверь, дети пожилых одиноких стариков, проживающие в другом городе, больные люди. Из 56 вызовов - 46 были бытовыми, - рассказал Бахтияр КАДЫРХАНОВ. В настоящее время на базе отряде имеется 19 единиц спецтехники, из которых 2 спецмашины, 32 плавсредства - резиновые и металлические лодки. В штате работают 73 человека личного состава, 69 из которых - спасатели. 621aecbd-8612-4149-83a1-0efa4a7c3049 Ерлан ОМАРОВ