Факт убийства был зарегистрирован в городе Кульсары Жылыойского района в ночь на 1 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта UA- Reporter.com Как рассказала корреспонденту портала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА, по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". - Обстоятельства, при которых было совершено убийство, выясняются, - пояснила Гульназира МУХТАРОВА.