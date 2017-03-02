Наурезбай НАСИПОВ вышел из дома 27 января на прогулку, но так и не вернулся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". propavshii muzhchina (1) По словам родственников, горожане звонили им несколько раз и сообщали, о том, что похожего мужчину видели в районе ДОСААФ. - Я приезжал и опрашивал людей в этом районе, потом обошел все в округе магазины с надеждой, что его там видели. В одном из магазинов, продавщица подтвердила, что похожего на него мужчину замечала. Он был одет также, как было указано нами, только вместо кепки-ушанки была шапка. У него была щетина. Видимо мужчина пытался что-то спросить у продавщицы, но как обычно, подумали, что это попрошайка. После чего мужчина вышел из магазина, и его уже никто в округе больше не замечал, - рассказали родственник пропавшего. Напомним, 27 января примерно в 15:00 часов Наурезбай НАСИПОВ вышел из дома, который расположен по ул. Овальной, д.14. Он был одет в куртку черного цвета, кепку-ушанку черного цвета, вельветовые брюки коричневого цвета и ботинки черного цвета.
Родные мужчины просят всех , кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел его, позвонить по следующим номерам: 8(701) 654-70-91, 8(777) 396-85-91
Кристина КОБИНА