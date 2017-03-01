Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года выпуска перестали принимать в магазинах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Теперь в течение года с 1 марта до 28 февраля 2018 года данные купюры можно будет обменять в любом банке второго уровня, а в филиалах Национального банка РК купюры можно будет сдать до 28 февраля 2021 года. Стоит отметить, что сувенирные тысячные банкноты из оборота не выходят и продолжают быть платежным средством.