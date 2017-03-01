Иллюстративное фото из архива "МГ" Разбирать путепровод подрядная организация ТОО "КА-строй ЛТД" начнет уже сегодня, 1 марта, и закончит только в июле этого года. А весь ремонт продлится 24 месяца. Как ранее сообщали в городском отделе ЖКХ, ПТ и АД, длительный срок строительства объясняется тем, что под мостом проходят железнодорожные пути. В отделе ЖКХ предоставили схему, по которой водители теперь будут объезжать ремонтируемый объект. Одной из главных проблем на ближайшие два года для автолюбителей станут огромные пробки. Ведь улицы Казталовская и Мирзояна очень узкие. К тому же участок улицы Казталовская, который ведет от переезда в город, в 2016 году сделали односторонним. В начале года на перекрестке улиц Алматинская и Казталовская поставили светофор, но не учли одну особенность. С Казталовской на Алматинскую ездят два автобуса, остановки которых находятся сразу после поворота. В то время пока автобус высаживает пассажиров, за ним уже образовываются километровые очереди. Нетрудно представить, что будет, когда по этому маршруту в объезд поедет огромный поток машин. Проблемными для уральцев станут также улица Карбышева и путепровод в районе Нефтебазы, которые, кстати, не видели капитального ремонта несколько лет. Мост в районе Нефтебазы ежегодно латают, однако с приходом теплой погоды, все заплатки сходят вместе со снегом и льдом. Состояние улицы Деповской, которую в народе называют "пьяной дорогой", сейчас напоминает дорогу после бомбежки и потопа. Там огромные лужи, под которыми скрываются глубокие ямы. Между тем, по словам заместителя руководителя отдела ЖКХ Бекжана ТУКЖАНОВА, с приходом теплой погоды начнется ямочный и текущий ремонт на дорогах города, причем те улицы, по которым сейчас будет совершаться объезд, также есть в этом списке. В своем выступлении на отчете аким области Алтай КУЛЬГИНОВ попросил горожан не ругаться, а отнестись с пониманием к перекрытым дорогам. Поэтому уральцам ничего не остается, как ждать, когда пройдут эти мучительные два года.Инфографика "МГ"