Как сообщили в пресс-службе областного суда, водитель привлечен к административной ответственности по статье 613 КоАП РК.

- Правонарушение, совершенное водителем, заключалось в том, что водитель не выполнил требование сотрудника органа внутренних дел об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью специального громкоговорительного устройства. За нарушение правил дорожного движения суд назначил ему административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Также в Теректинском районе суд привлек к административной ответственности водителя транспортного средства, совершившего мелкое хулиганство.