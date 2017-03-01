Как сообщили в пресс-службе областного суда, водитель привлечен к административной ответственности по статье 613 КоАП РК.
- Правонарушение, совершенное водителем, заключалось в том, что водитель не выполнил требование сотрудника органа внутренних дел об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью специального громкоговорительного устройства. За нарушение правил дорожного движения суд назначил ему административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год, - рассказали в пресс-службе областного суда.
Также в Теректинском районе суд привлек к административной ответственности водителя транспортного средства, совершившего мелкое хулиганство.
- Из материалов дела следует, что правонарушитель в ходе перевозки пассажиров на личной автомашине совершил незначительное ДТП, после которого стал раздражительным и вел себя нервно, совершая опасные маневры обгона. На замечания и просьбу, находящейся в салоне автомашины пассажирки о снижении превышаемой скорости, водитель стал ее материть, угрожая высадить в степи, - рассказали в пресс-службе областного суда.
За совершение правонарушения, предусмотренного статьей 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", суд назначил водителю административный арест сроком на 5 суток.
Кристина КОБИНА