Как рассказал руководитель управления культуры ЗКО Даулеткерей КУСАИНОВ, новый памятник будет посвящён трем героям Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВОЙ, Алие МОЛДАГУЛОВОЙ и Хиуазе ДОСПАНОВОЙ. - Еще в 2015 году к 70-летнему юбилею победы мы хотели установить такую композицию, однако на это не было средств. Сейчас композиция уже готова. Она находится на заводе в Астане. Автором памятника стал художник Нурлан ДАЛБАЙ, - пояснил Даулеткерей КУСАИНОВ. - Нынешний памятник Маншук МАМЕТОВОЙ увезут на реставрацию. Позже его установят в Жанибекском или Бокейординском районах по просьбам жителей. Стоимость новой композиции составляет 139 млн тенге, средства выделили из областного бюджета. Высота ее будет 5 метров и выполнена она из бронзы и гранита.