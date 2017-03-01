иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП на реке произошло 28 февраля в 22.30. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи, сотрудники ДЧС и УДП. - В результате столкновения погибли двое парней 1983 и 1992 годов рождения. Еще двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение областной больницы с термическими ожогами, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. - Парни 1983 и 1995 годов рождения попали к нам вчера с очень сильными переломами различных частей тела и ожогами 2, 3 степени. Состояние пострадавших очень тяжелое, -сообщил заведующий хирургического отделения областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ.