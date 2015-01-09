Прокуроры отмечают, что среди жителей Атырау участились случаи использования земли не по назначению, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zemli1Жители, которым земельные участки уже выдали бесплатно, перепродают их за более высокую цену. Поэтому предприниматели, которые хотят развить свой бизнес либо построить объекты строительства, вынуждены ждать земельный участок годами. На сегодняшний день в Атырауской области на получение земель для строительства домов в очереди стоят около 50 тысяч человек. Людям, которые хотят расширить свою предпринимательскую деятельность или построить теплицу, земля будет выдаваться вне очереди. Частный предприниматель Бакытжан БАКАРОВ четыре года работает на станции технического обслуживания. Предприниматель не скрывает, что существуют проблемы с получением земельных участков. - Бизнесом я начал заниматься 4 года назад, - рассказывает Бакытжан БАКАРОВ. - С самого начала я арендовал станцию технического обслуживания. В 2010 году я написал письмо в акимат Атырау с просьбой выделить мне земельный участок. Пришлось обойти все инстанции. После того как мой вопрос остался нерешенным, я обратился в прокуратуру. С помощью  прокуроров получил землю в центре города.  Общая площадь земли – 10 гектаров. Здесь я хочу посадить яблони и виноград. На оставшейся территории построю теплицу, а также хочу развить овощеводство. Работы начну весной этого года. Тем не менее люди, которые ждут своей очереди на получение земельного участка, вынуждены обращаться в правоохранительные органы. В прошлом году  в областную прокуратуру обратились более ста человек по вопросу выделения земельного участка. Участок, который был выдан один раз, должен в течение 2 лет использоваться целенаправленно. В противном случае данный надел земли законно перейдет в государственную собственность. Так, в 2014 по итогам прокурорского контроля, в собственность государства было возвращено 86 земельных участков, территория которых составляет более 2279,8 гектара земли общей стоимостью 1 млрд 982 млн тенге. -  Если земельный участок в течение 2 лет не будет использован по назначению, то он будет изыматься уполномоченными государственными органами, - говорит старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Атырауской области Асемгуль АБДРАХМАНОВА. - Следует отметить, что предусмотрена ответственность за использование земельного участка не по назначению. Например, если земельный участок был предоставлен в целях развития сельского хозяйства, но по истечении времени на нем был построен жилой дом, то это противоречит закону и владелец будет привлечен к административной ответственности. Старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Атырауской области Асемгуль АБДРАХМАНОВА Старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Атырауской области Асемгуль АБДРАХМАНОВА zemli3 zemli4