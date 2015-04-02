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Происшествия

В Атырау мошенница обманула людей на 350 тысяч тенге

Иллюстративное фото с сайта 24.kz За деньги женщина обещала атыраусцам земельные участки в садоводческом обществе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 апреля в управление внутренних дел города Атырау поступило сразу четыре заявления в отношении одной подозреваемой. Пострадавшие - три женщины и один мужчина - в августе прошлого года были обмануты 47-летней жительницей города Атырау, которая, войдя в доверие, пообещала помочь с выделением земельного участка в садоводческом обществе «Прогресс А», взяв при этом с двух лиц по 50 тысяч тенге, с одной гражданки – 100 тысяч тенге, и еще с од
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В Атырау мошенница обманула людей на 350 тысяч тенге
Иллюстративное фото с сайта 24.kz
Иллюстративное фото с сайта 24.kz
 Иллюстративное фото с сайта 24.kz За деньги женщина обещала атыраусцам земельные участки в садоводческом обществе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 апреля в управление внутренних дел города Атырау  поступило сразу четыре заявления в отношении одной подозреваемой. Пострадавшие - три женщины и один мужчина - в августе прошлого года были обмануты 47-летней жительницей города Атырау, которая, войдя в доверие, пообещала помочь с выделением земельного участка в садоводческом обществе «Прогресс А», взяв при этом с двух лиц по 50 тысяч тенге, с одной гражданки – 100 тысяч тенге, и еще с одной - 150 тысяч тенге. Подозреваемая была задержана, но затем отпущена под под подписку о невыезде. Ведется следствие.
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