В Атырау мошенница обманула людей на 350 тысяч тенге

Иллюстративное фото с сайта 24.kz За деньги женщина обещала атыраусцам земельные участки в садоводческом обществе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 апреля в управление внутренних дел города Атырау поступило сразу четыре заявления в отношении одной подозреваемой. Пострадавшие - три женщины и один мужчина - в августе прошлого года были обмануты 47-летней жительницей города Атырау, которая, войдя в доверие, пообещала помочь с выделением земельного участка в садоводческом обществе «Прогресс А», взяв при этом с двух лиц по 50 тысяч тенге, с одной гражданки – 100 тысяч тенге, и еще с од