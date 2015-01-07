Молодой учитель, руководитель кружка «Юный предприниматель» Габит САПАР вырастил в инкубаторе 32 цыпленка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". inkubator1Несмотря на неблагоприятную погоду, цыплята быстро приспособились к новой среде. В будущем птицевод планирует увеличить их количество. Габит САПАР с детства изучал природу птиц, мечтал заниматься птицеводством. Сегодня его желание исполнилось. В инкубаторе созданы все необходимые условия. Куриные яйца выращиваются при температуре +30. После того как цыплята вылупились, необходимо обеспечить для них нормальное питание - 4-5 раз в день. - Занятие птицеводством полезно и увлекательно, - рассказывает птицевод Габит САПАР. - Этому я обучаю и своих учеников. Дети вообще хорошо относятся к животным, птицам. Им нравится играть с собаками, кошками, кормить и ухаживать за домашней птицами. Прежде чем начать это дело, мы проконсультировались со специалистами, обменялись с ними опытом. Конечно, было и волнение. Но когда после 21 дня из яиц начали вылупляться цыплята, когда увидели первый результат своего труда, мы обрадовались. Мы будем продолжать начатое дело. Надеюсь у нас все получится. inkubator2 inkubator3 Айымгуль МАХАТКЫЗЫ