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Происшествия

В Атырау подельников главного санврача на транпорте осудили за посредничество во взятке

Трое сотрудников Атырауского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте департамента охраны общественного здоровья проводили денежные сборы для своего начальника с бригадиров поездов и директоров вагонов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта sm-news.ru В свою очередь, бывший главный транспортный санврач, который был осужден ранее вымогал деньги у директоров вагонов-ресторанов и бригадиров пассажирских поездов за непривлечение к административной ответственности. Таким образом, в период с мая по сентябрь 2017 года он получил через тро
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В Атырау подельников главного санврача на транпорте осудили за посредничество во взятке
Трое сотрудников Атырауского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте департамента охраны общественного здоровья проводили денежные сборы для своего начальника с бригадиров поездов и директоров вагонов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта sm-news.ru В свою очередь, бывший главный транспортный санврач, который был осужден ранее вымогал деньги у директоров вагонов-ресторанов и бригадиров пассажирских поездов за непривлечение к административной ответственности. Таким образом, в период с мая по сентябрь 2017 года он получил через троих своих посредников 339 000 тенге.

Приговором суда  №2 г. Атырау все посредники в передаче взятки были признаны виновными по ч.2 ст.368 УК РК - "Посредничество во взяточничестве". Им назначено наказание в виде штрафа каждому в размере 20-кратной суммы взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Ерлан ОМАРОВ
сборы поезда подельники

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