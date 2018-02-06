В Атырау подельников главного санврача на транпорте осудили за посредничество во взятке

Трое сотрудников Атырауского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте департамента охраны общественного здоровья проводили денежные сборы для своего начальника с бригадиров поездов и директоров вагонов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта sm-news.ru В свою очередь, бывший главный транспортный санврач, который был осужден ранее вымогал деньги у директоров вагонов-ресторанов и бригадиров пассажирских поездов за непривлечение к административной ответственности. Таким образом, в период с мая по сентябрь 2017 года он получил через тро