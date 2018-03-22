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Социум

В Атырау празднование Наурыз мейрамы проходит на 10 площадках

Всего в городе установлено 63 юрты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главные гуляния развернулись на площади “Султана Бейбарыса” у областного акимата. Здесь проходят широкомасштабные народные гуляния, на которые приехали и гости с соседних областей Казахстана. В этом году Наурыз отмечается с размахом - на 10 площадках установлено 63 юрты, 23 из них на площади "Султана Бейбарыса". Их соорудили и украсили иностранные компании, государственные и частные предприятия и организации, общественные объединения. Дополнительно 2 юрты были установлены гостями из Уральска. Кроме того, прибыли го
gorod
В Атырау празднование Наурыз мейрамы проходит на 10 площадках
Всего в городе установлено 63 юрты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Главные гуляния развернулись на площади “Султана Бейбарыса” у областного акимата. Здесь проходят широкомасштабные народные гуляния, на которые приехали и гости с соседних областей Казахстана. В этом году Наурыз отмечается с размахом - на 10 площадках установлено 63 юрты, 23 из них на площади "Султана Бейбарыса". Их соорудили и украсили иностранные компании, государственные и частные предприятия и организации, общественные объединения.  Дополнительно 2 юрты были установлены гостями из Уральска. Кроме того, прибыли гости из ЗКО, Мангыстауской области, городов Актобе и Астрахани. Среди юрт будет проходит конкурс на самую лучшую, победитель которой получит 300 000 тенге, занявший второе место удостоится 200 000, и за третье место организаторы разыграют 100 000 тенге. Также будут вручены денежные призы и подарки в номинациях: “Самое вкусное Наурыз-коже”, “Лучшая театрализованная постановка” на тему пропаганды национальных традиций казахского народа. Одна из нефтяных компаний  приготовила для жителей и  гостей города Атырау более 500 литров Наурыз-коже и 90 кг бауырсаков. - Мы рады всем гостям, хотим показать радушие и гостеприимность казахского народа. Наши повара с 10 утра не останавливают готовку, чтобы успеть накормить всех, - рассказал Куандык Каллидулин.
Камилла МАЛИК
Наурыз юрты гуляния

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