В Атырау празднование Наурыз мейрамы проходит на 10 площадках

Всего в городе установлено 63 юрты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главные гуляния развернулись на площади “Султана Бейбарыса” у областного акимата. Здесь проходят широкомасштабные народные гуляния, на которые приехали и гости с соседних областей Казахстана. В этом году Наурыз отмечается с размахом - на 10 площадках установлено 63 юрты, 23 из них на площади "Султана Бейбарыса". Их соорудили и украсили иностранные компании, государственные и частные предприятия и организации, общественные объединения. Дополнительно 2 юрты были установлены гостями из Уральска. Кроме того, прибыли го