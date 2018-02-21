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Социум

В Атырау приостановилось строительство нового фармацевтического завода

Главная причина остановки строительства завода «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP» - отсутствие финансирования дальнейшего строительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта og.ru Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель акима Атырауской области Сагиндык ЛУКПАНОВ. - Управляющей компании АО НК «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», доля участия которого в проекте составляет 3%, предоставило займ в размере 800 млн тенге. В ходе расследования специально созданная комиссия выявил
gorod
В Атырау приостановилось строительство нового фармацевтического завода
Главная причина остановки строительства  завода «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP» - отсутствие финансирования дальнейшего строительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта og.ru Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель акима Атырауской области Сагиндык ЛУКПАНОВ. - Управляющей компании АО НК «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», доля участия которого в проекте составляет 3%,  предоставило займ в размере 800 млн тенге. В ходе расследования специально созданная комиссия выявила  нецелевое использование средств займа. После этого  управляющей компании была предъявлена претензия по возвращению средств займа, бюджетные деньги были возвращены, - рассказал Сагиндык ЛУКПАНОВ. По словам спикера, строительство завода проходит сложную стадию, когда финансирование отсутсвует, а о повторном займе у СПК  не может быть и речи. - Такая ситуация сложилась по вине самого инициатора проекта. В настоящее время управляющая компания изыскивает средства для продолжения строительства фармзавода, - рассказал заместитель акима. Ранее было известно, что строительство фармацевтического  завода «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP» завершится в феврале 2017 года, а первая очередь производства будет введена в эксплуатацию, согласно плану, в третьем квартале того же года. Завод располагается в поселке Береке на пятом километре трассы Атырау-Уральск. Стоимость проекта составляет 3,7 млрд тенге, реализуется он совместно с АО НК «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау». Запланированная мощность проекта - 800 млн штук таблеток, 3 млн тюбиков различных мазей, около 20 млн флаконов внутривенных растворов. Напомним, что капсулу на месте будущего производства заложил экс-аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ и участники строительства фармацевтического завода  29 августа 2014 в Атырау. Алия ЖАМИТОВА
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