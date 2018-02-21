В Атырау приостановилось строительство нового фармацевтического завода

Главная причина остановки строительства завода «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP» - отсутствие финансирования дальнейшего строительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта og.ru Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал первый заместитель акима Атырауской области Сагиндык ЛУКПАНОВ. - Управляющей компании АО НК «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», доля участия которого в проекте составляет 3%, предоставило займ в размере 800 млн тенге. В ходе расследования специально созданная комиссия выявил