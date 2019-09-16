Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации акционерного общества "КазТрансГаз Аймак", в связи с плановым ремонтом, проводимым УМГ АО "ИнтергазЦентральная Азия", газ отключат, начиная от железнодорожного моста и до пригородного п. Дамба. Сегодня, 16 сентября, газа в домах упомянутых районов уже нет. Ожидается, что его не будет вплоть до 20 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.