В Атырау пятиклассник вынес младшего брата из горящей квартиры

Благодарственное письмо от спасателей получил и сосед мальчиков, который спас пятиэтажку от взрыва, перекрыв газовый вентель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло 29 января в микрорайоне Привокзальный. Ляззат КАЛМУРЗИНА как обычно к 8 утра повезла среднего сына в школу. Хлопок прозвучал уже после её ухода, дома оставались спящие Али и Адиль. - Я слышал грохот, но не мог заставить себя встать, - говорит старший Али. - Потом запахло гарью. Я вышел на кухню, а там уже полыхал огонь: горели занавески, стена, сплит-система. Чёрный дым был везде. Я побежал в спальню, поднял Адиля