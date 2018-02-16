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Происшествия Социум

В Атырау пятиклассник вынес младшего брата из горящей квартиры

Благодарственное письмо от спасателей получил и сосед мальчиков, который спас пятиэтажку от взрыва, перекрыв газовый вентель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло 29 января в микрорайоне Привокзальный. Ляззат КАЛМУРЗИНА как обычно к 8 утра повезла среднего сына в школу. Хлопок прозвучал уже после её ухода, дома оставались спящие Али и Адиль. - Я слышал грохот, но не мог заставить себя встать, - говорит старший Али. - Потом запахло гарью. Я вышел на кухню, а там уже полыхал огонь: горели занавески, стена, сплит-система. Чёрный дым был везде. Я побежал в спальню, поднял Адиля
gorod
В Атырау пятиклассник вынес младшего брата из горящей квартиры
Благодарственное письмо от спасателей получил и сосед мальчиков, который спас пятиэтажку от взрыва, перекрыв газовый вентель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ЧП произошло 29 января в микрорайоне Привокзальный. Ляззат КАЛМУРЗИНА как обычно к 8 утра повезла среднего сына в школу. Хлопок прозвучал уже после её ухода, дома оставались спящие Али и Адиль. - Я слышал грохот, но не мог заставить себя встать, - говорит старший Али. - Потом запахло гарью. Я вышел на кухню, а там уже полыхал огонь: горели занавески, стена, сплит-система. Чёрный дым был везде. Я побежал в спальню, поднял Адиля и выбежал с ним на руках на улицу. Уже на улице замерзших плачущих мальчиков кто-то догадался посадить в тёплую машину. Сосед со второго этажа Ерболат ИХСАНОВ тоже услышал шум и крики детей. Он зашел в их квартиру, нашел очаг возгорания – газовый счетчик, из которого била струя огня, и перекрыл вентель. В школе-лицее № 17 г.Атырау  сотрудники ДЧС наградили ученика Али за спасение младшего брата при пожаре. Мальчик получил благодарственное письмо из рук главного специалиста УЧС города Атырау Асыланбека ХАФИЗУЛЫ.  Также поблагодарили и соседа ребенка, который является работником АО «КазТрансОйл» Ерболата ИХСАНОВА. - Мы хотим поблагодарить наших героев за поступок, на который отважится далеко не каждый, за проявленные храбрость, мужество и смелость, - отметил Асыланбек ХАФИЗУЛЫ. Классный руководитель мальчика отметила, что Али умный ребенок, всегда готов прийти на помощь. - Я рада тому, что в нашей школе учатся такие герои. И Али не исключение. Он никогда никого не оставит в беде, и он этого доказал. Ты молодец. Мы все гордимся тобой, - отметила учитель.
Камилла МАЛИК
Пожар награждение Мальчик

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