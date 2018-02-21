В Атырау решат проблему ветхого и аварийного жилья

Две строительные компании из Алматы заключили договор с областным акиматом о строительстве нового жилья в г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Старые изношенные дома будут снесены. Вместо них на основе государственно-частного партнерства две строительные компании из Алматы займутся строительством нового жилья в Атырау, - рассказал аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Отметим, что всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи квадратных метров жилья. Алия ЖАМИТОВА