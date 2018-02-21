Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау решат проблему ветхого и аварийного жилья

Две строительные компании из Алматы заключили договор с областным акиматом о строительстве нового жилья в г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Старые изношенные дома будут снесены. Вместо них на основе государственно-частного партнерства две строительные компании из Алматы займутся строительством нового жилья в Атырау, - рассказал аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Отметим, что всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи квадратных метров жилья. Алия ЖАМИТОВА
gorod
В Атырау решат проблему ветхого и аварийного жилья
Две  строительные компании из Алматы заключили договор с областным акиматом о строительстве нового жилья в г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Старые изношенные дома будут снесены. Вместо них на основе государственно-частного партнерства две строительные компании из Алматы займутся строительством нового жилья в Атырау, - рассказал аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. Отметим, что всего в Атырауской области в 2017 году было сдано в эксплуатацию 624, 1 тысячи квадратных метров жилья. Алия ЖАМИТОВА
строительство дома

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article