Для этого им необходимо пройти регистрацию на сайте egov.kz. Вместе с поздравлением о рождении малыша, приходит и SMS- сообщение о предоставляемой услуге. По словам директора департамента "Центра обслуживания населения" по Атырауской области Турлана НУРЖАНОВА, до 11 января включительно по всей республике было разослано около 6 тысяч смс-поздравлений роженицам. В частности, в Атырауской области были вручены свидетельства о рождении на имя двух малышей. Мама Омара Нурбекулы Жайдар Ибатоллакызы - первая, кто получила услугу в проактивном формате. Радость, связанную с рождением первенца, и получением сертификата разделил с супругой и отец ребенка Нурбек. - Мне 24. Сама я родилась в Махамбетском районе. Нашей семье- два года. 10 января у нас родился сын, мой муж и все родственники очень счастливы. Мы очень рады, что наш малыш стал первым обладателем свидетельства о рождении в таком формате. Все получилось легко, на автомате! – рассказала молодая мама. Отметим, что пилотный проект по оказанию в проактивном формате услуг по рождению ребенка совместно реализовали Госкорпорация «Правительство для граждан» и АО "Национальные информационные технологии". Ранее после рождения ребенка родители были вынуждены обращаться к оператору центра обслуживания населения для регистрации рождения. Теперь, же больше не придется идти в ЦОН или пользоваться услугами портала электронного правительства. Все необходимые услуги приходят посредством SMS-сообщений. Родителям останется только забрать готовое свидетельство о рождении в ЦОНе или заказать его доставку на дом.