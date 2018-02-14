В Атырау с вводом новых канализационно-очистных сооружений закроют «Тухлую балку»

Проект строительства канализационно-очистных сооружений решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сдача проекта в эксплуатацию планируется уже в следующем году, его стоимость составляет 10,1 млрд тенге. Комплекс канализационных очистных сооружений для левобережной части города будет расположен в южной и юго-восточной частях г. Атырау. Стоит отметить, что после его ввода в строй существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении нескольких лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Весь комплекс включа