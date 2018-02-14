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Социум

В Атырау с вводом новых канализационно-очистных сооружений закроют «Тухлую балку»

Проект строительства канализационно-очистных сооружений решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сдача проекта в эксплуатацию планируется уже в следующем году, его стоимость составляет 10,1 млрд тенге. Комплекс канализационных очистных сооружений для левобережной части города будет расположен в южной и юго-восточной частях г. Атырау. Стоит отметить, что после его ввода в строй существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении нескольких лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Весь комплекс включа
gorod
В Атырау с вводом новых канализационно-очистных сооружений закроют «Тухлую балку»
Проект строительства канализационно-очистных сооружений решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сдача проекта в эксплуатацию планируется уже в следующем году, его стоимость  составляет 10,1 млрд тенге. Комплекс канализационных очистных сооружений для левобережной части города будет расположен в южной и юго-восточной частях г. Атырау. Стоит отметить, что после его ввода в строй существующий отстойник «Тухлая балка», на протяжении нескольких лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, напорный коллектор неочищенных стоков, площадку канализационных очистных сооружений, коллектор очищенных стоков и площадку биологических прудов и полей испарения. Строительство было начато в конце прошлого года. В настоящее время частично или почти полностью построен блок производственных и бытовых помещений, гараж, воздуходувная станция, котельная, хлораторная, иловая насосная станция, дренажная насосная станция, пластовый и кольцевой дренаж, проходная, железобетонное ограждение, вынесена в натуру подъездная дорога, частично выполнена вертикальная планировка. Мощность комплекса составит 70 000 кубических метров стоков в сутки. Очистка стоков будет производиться поэтапно механическим и биологическим методом. - В 2016 году глава региона дал поручение устранить проблему канализационно-очистных сооружений левобережной части города Атырау, - рассказал Серик ШАПКЕНОВ. – Сооружения были сданы в эксплуатацию в 1978 году, за это время на них не производился капитальный ремонт. Сточные воды перед тем как попасть на поля испарений, не проходят полный цикл очищения. Это вызывало серьезные нарекания среди жителей, буквально сказать, в случае серьезной аварии весь город затопило бы нечистотами. В данный момент мы решаем проблему, также отмечу, что уже разрабатывается ПСД для строительство КОСа в правобережной части города. Напомним, 4 ноября 2016 года в ходе селекторного совещания аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ сравнил положение дел с водоотведением канализационных вод с «бомбой» замедленного действия. Глава региона поручил городским властям решить эту проблему, задействовав при этом все ресурсы.
Камилла МАЛИК
канализация тухлая балка

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