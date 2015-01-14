По итогам 2014 года самая высокая заработная плата по республике отмечена в Атырауской области - 213 тысяч 700 тенге. Иллюстративное фото с сайта newstop.kz Иллюстративное фото с сайта newstop.kz В соседней Мангистауской области средняя зарплата составила 199 тысяч тенге. Самая низкая заработная плата, по данным областного департамента статистики, отмечена в Северо-Казахстанской области. Ее величина - 79 тысяч 200 тенге, что на 33,5 % ниже среднего уровня в стране. В целом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 119 тысяч 100 тенге. По сравнению с прошедшим 2013 годом она увеличилась на 11% процентов.