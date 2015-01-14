Указом президента РК сотрудник дорожно-патрульной службы УВД г. Атырау Фархад БАЗАРГАЛИЕВ удостоен медали «Ерлігі үшін», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". nagrada2- Летом 2014 года на Урале перевернулась лодка. Первым к месту происшествия подоспел экипаж дорожно-патрульной службы УВД г. Атырау. В этот момент трое мужчин  из перевёрнутой лодки уже самостоятельно добрались до берега. В воде оставалась 21-летняя девушка, на помощь которой вплавь бросился сержант Фархат БАЗАРГАЛИЕВ, - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Церемония награждения состоялась в актовом зале УВД г. Атырау. nagrada