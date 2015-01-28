Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС по Атырауской области. Сегодня, 28 января, в 15.43 в дежурную службу ДЧС Атырауской области поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в здании Казпочты неизвестным  веществом отравились 5 сотрудников. Пострадавших госпитализировали в областную больницу. Первичный диагноз - «отравление неизвестной этиологии». Со слов диспетчера областной больницы, в 16.50 часов местного времени все пострадавшие были отпущены домой.