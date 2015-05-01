В Атырау сотрудники полиции спасли спрыгнувшего с моста мужчину

30 апреля двое полицейских вытащили из реки Урал мужчину, спрыгнувшего с моста в городе Атырау. Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА, двое сотрудников УАП ДВД ехали на службу по центральному автомобильному мосту через реку Урал. - Проезжая мост, полицейские увидели, что на перила моста поднялся мужчина лет 25-30, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. - Неожиданно он спрыгнул в реку. Полицейские съехали к Набережной, и подполковник Болат ДЮСЕНОВ прямо в кителе прыгнул в реку спасать мужчину. Оставшийся на берегу подполковник полиции Мурат ДЕМЕГЕНОВ вызвал бригаду скорой