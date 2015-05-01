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Социум

В Атырау сотрудники полиции спасли спрыгнувшего с моста мужчину

30 апреля двое полицейских вытащили из реки Урал мужчину, спрыгнувшего с моста в городе Атырау. Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА, двое сотрудников УАП ДВД ехали на службу по центральному автомобильному мосту через реку Урал. - Проезжая мост, полицейские увидели, что на перила моста поднялся мужчина лет 25-30, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. - Неожиданно он спрыгнул в реку. Полицейские съехали к Набережной, и подполковник Болат ДЮСЕНОВ прямо в кителе прыгнул в реку спасать мужчину. Оставшийся на берегу подполковник полиции Мурат ДЕМЕГЕНОВ вызвал бригаду скорой
gorod
В Атырау сотрудники полиции спасли спрыгнувшего с моста мужчину
30 апреля двое полицейских вытащили из реки Урал мужчину, спрыгнувшего с моста в городе Атырау.
police
police
 Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА, двое сотрудников УАП ДВД ехали на службу по центральному автомобильному мосту через реку Урал. - Проезжая мост, полицейские увидели, что на перила моста поднялся мужчина лет 25-30, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. - Неожиданно он спрыгнул в реку. Полицейские съехали к Набережной, и подполковник Болат ДЮСЕНОВ прямо в кителе прыгнул в реку спасать мужчину. Оставшийся на берегу подполковник полиции Мурат ДЕМЕГЕНОВ вызвал бригаду скорой помощи и полицейский наряд. Спрыгнувшего с моста мужчину удалось вовремя спасти, несмотря на сильное течение. Полицейские оказали ему первую помощь. Позже стало известно, что мужчина – житель Атырау, 1983 года рождения, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. После осмотра врачами его передали родственникам.
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