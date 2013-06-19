В Атырау стартовала первая ярмарка специальностей

Особенность новшества в том, что в подготовке будущих кадров работодатель будет принимать непосредственное участие - сам выберет учебное заведение и наладит тесный контакт со своими потенциальными сотрудниками. Масштабная акция пройдет в Казахстане с 19 по 21 июня в рамках реализации нового проекта «Дорожная карта занятости-2020» при поддержке министерства труда и соцзащиты населения. В Атырау на протяжении всех трех дней ярмарка будет проходить в городском центре занятости населения, а также в районных отделах. В ней примут участие представители более 150 крупных компаний региона, 16 учебных заведений области и безработные, желающие получить востребованную специальность и трудоустроиться. Всего же вакантных мест организаторы приготовили около 800. Основная направленность предлагаемых специальностей - нефтегазовый сектор. Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" начальник управления областного управления координации занятости и социальных программ Клара МУКАШКЕРЕЕВА, нынешняя ярмарка кардинально отличается от знакомых всем «ярмарок вакансий». - К примеру, компании нужны слесарь или IT-специалист. Представитель знакомится с подходящими кандидатурами и выбирает профильный центр, в котором они пройдут обучение. Кроме того, между сторонами обязательно заключается социальный контракт, в котором гарантируется дальнейшее трудоустройство безработного. Итоги ярмарки специальностей будут подведены на республиканском форуме по реализации «Дорожной карты занятости-2020», который пройдет 21 июня в Восточно-Казахстанской области.