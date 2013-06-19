В Атырау гражданин Грузии порезал таксиста
e-rubtsovsk.ru В ночь на 15 июня примерно в 03.30 на пересечении улиц Махамбета-Валиханова неизвестный остановил такси, но не договорившись с водителем о цене, нанес ему 4 ножевых ранения и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Преступника удалось разыскать лишь через сутки благодаря камерам видеонаблюдения ЦОУ. Оказалось, что гость города шел с подружкой по улице, был при этом пьян, и видя, что таксист не идет ему навстречу, вступил с ним в словесную перепалку, затем решил жестоко расправиться с мужчиной. Дабы замести следы, он решил покинуть город. Нарушителя закона сотрудники криминальной полиции Атырауской области задержали в аэропорту г. Актау при попытке сесть в самолет сообщением "Актау-Баку". Полицейским удалось выяснить личность преступника - им оказался гражданин Грузии, уроженец г. Тбилисси 1990 года рождения, проживающий с 2012 года в Атырау, ранее не судим. Пострадавший - владелец автомашины марки "Ауди-80", мужчина 1973 г.р. в настоящее время находится в областной больнице в отделении травматологии в тяжелом состоянии. Преступник доставлен в Атырау и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 103, ч. 2 - "Нанесение тяжких телесных повреждений".