- Я хочу сказать спасибо родителям этих двух ребят - Жалгасбека МЫРЗАГЕРЕЕВА и Мырзабека МАРАТОВА за то, что они воспитали такими своих детей, - рассказал Жигер МУРЗАЛИЕВ. За кусок картонки эти ребята не побоялись рассказать правду. Проректор пишет, что ребята опоздали на экзамен и писали объяснительную. Но если бы им нравился предмет, если бы им было интересно, они бы не опаздывали и не пропускали занятия. Разве не так? По словам актера, его приглашали в ЗКГУ преподавать практические занятия по режиссуре осенью 2011 года. - Меня устроили туда, якобы я лаборант ЗКГУ, потому как у меня средне-специальное образование, и я не имею права преподавать в университете, - рассказывает Жигер МУРЗАЛИЕВ. - Еще до меня там преподавали немало известных актеров, но ситуация не меняется. Меня направили с условием, что я собираю талантливых ребят и создаю молодежный театр. Пообещали, что нам выделят помещение, и впоследствии будет отдельный от казахского театра филиал. Я прекрасно знал, что это гиблое дело. По словам Жигера, ему для преподавания выделили актовый зал в здании «Нур Отана», который некогда был институтом искусств. Но из-за постоянных скандалов с деканом хореографического факультета, которая не хотела отдавать зал, он долго работать не смог. - Мы постоянно с ребятами ставили мини-спектакли на 8-марта, 9 мая, подготовил девять дипломных постановок, и после них мне сказали «До свидания!», - продолжает Жигер МУРЗАЛИЕВ. Сейчас снова набирают студентов по специальности «Режиссура», но никаких условий нет. Ребята занимаются в подвале, там каждый год делают ремонт, но там сырость. Однажды, когда я там преподавал, мы пришли на занятия, а в помещении, свернувшись клубком, лежит змея. У ребят нет сцены, не на чем ребятам объяснить, что такое занавес, кулисы, рампа! Каждый год в университет приезжает комиссия, куда она смотрит?! Почему не проверяет прокуратура, финансовая полиция, КНБ?! Да если проверить все наши отделы и управления культуры в городе и районах, театры, филармонию, телевидение, там всякого страшного повылазит, что не хуже чем в управлении спорта. В этой самой культуре немало этого вылезет! Напомним, студенты первого и второго курсов специальности «Режиссура» ЗКГУ им. Утемисова Жалгасбек МЫРЗАГЕРЕЕВ и Мырзабек МАРАТОВ утверждают, что они не получают знаний. - Мы заканчиваем второй курс, но к нашему стыду у нас по нашей специальности нет никаких знаний, - рассказал тогда Жалгасбек МЫРЗАГЕРЕЕВ. Раньше у нас преподавал Жигер МУРЗАЛИЕВ. Этот человек нам действительно давал практические знания. Последний год он уже не работает. Сейчас у нас два преподавателя - Мендыгуль СУЛТАНОВА и Индира ИСКАКОВА, на их занятиях мы просто сидим. У нас не проводят ничего, что повысило бы уровень знаний.