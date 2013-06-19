Моими собеседниками стали те, кто сегодня проходит по уголовным делам в качестве свидетелей. Среди них госслужащие (действующие и бывшие), спортсмены и их тренеры. Разговорить по вполне понятным причинам удалось не всех. Попытавшись суммировать полученную информацию, разложил ее по полочкам - по наиболее волнующих, на мой взгляд, читателей вопросов.- Сложилось впечатление, что настроения собеседников претерпели довольно стремительную эволюцию. Сами признают: еще пару месяцев назад из них мало кто верил в судебную перспективу уголовных дел, мол, очередная показуха, привычная и раздражающая имитация бурной деятельности по борьбе с коррупцией. Сегодня отношение изменилось - настроение некоторых собеседников явно подавленное и даже близкое к панике. Другие, наоборот, приободрились и уже, мягко говоря, несколько иначе, более критично оценивают деятельность Ундаганова и его подельников. Собеседников, регулярно общающихся со следователями КНБ, объединяет одно - никто из них не сомневается, что в ближайшие месяца полтора-два уголовные дела будут переданы в суд. Любопытное совпадение: холодной весенней ночью неизвестный злоумышленник вбросил бутылку с горючей смесью в один из кабинетов здания областного маслихата. Помещение в охраняемом здании с сигнализацией выгорело дотла, через стену находилась бухгалтерия. Откуда за пару дней до инцидента изъяли всю финансовую документацию, связанную с финансированием областного управления спорта. Случайность? Может быть. Но вряд ли.- От прежней бравады, демонстрации спокойствия не осталось и следа. То, что в народе принято называть «понтами», уступило место пониманию серьезности положения и возвращению уже, казалось бы, напрочь утраченных чувств. Говорят, один из допрашиваемых едва сдерживал слезы, когда следователи вдруг стали задавать вопросы, непосредственно к материалам уголовного дела не относящиеся: - Ты же сам сражался во славу страны, дрался за победу, гордился ею. Что с тобой произошло, когда, почему? - Все из-за проклятых денег, из-за них я всю жизнь смешал с дерьмом. Заметно изменился и Муслим Ундаганов, поразительно постройневший на казенном питании и сбросивший вес - навскидку килограммов на двадцать пять-тридцать. Его отношения со следствием можно назвать почти конструктивными - своим смирно-соглашательским поведением в эти дни он мало напоминает самоуверенного чиновника, каким был еще недавно.- В сущности, пока все расследуемые чекистами преступления имеют ярко выраженную финансовую подоплеку - общая сумма ущерба не подсчитана, по очень приблизительным и предварительным оценкам речь идет о более 100 млн тенге. Проверки финансово-хозяйственной деятельности еще осуществляются, следствие продолжается и указанная цифра вполне может быть скорректирована в сторону увеличения. В случае, если вина подсудимых будет доказана, имеются определенные возможности для возмещения ущерба государству. Например, некоторые из тех, кому были предъявлены претензии в финансовых нарушениях, уже в ходе следствия активно возвращают деньги. Кроме того, наложен арест на имущество некоторых из фигурантов, и, в частности, особняк Ундаганова, расположенный в престижном районе парка отдыха на берегу Чагана. Знакомый многим горожанам огромный сверкающий хромом «Хаммер», опечатанный печатями следователя, сегодня сиротливо покрылся пылью. Когда-то с сумасшедшей скоростью рассекавший уральские воды роскошный катер тоже закован в цепи. Но как посчитать ущерб от недополученных медалей, призов, не выигранных соревнований, горечи поражений, унижений спортсменов и тренеров? Возможно ли оценить в цифрах урон области, стране, национальной гордости?Поражает, с какой легкостью, жадностью и цинизмом расхищались немалые финансы, предназначенные на развитие спорта. С горечью один из тренеров задал мне вопрос: - Ты знаешь, сколько в уральских спортзалах (включая школьных) душевых? - ? - Ни одной. Представь себе: ни одной! Посмотри на маты, старые и рваные. Дети делают разминку, тренируются, и, естественно, потеют. Не имея элементарных условий у нас, возвращаются домой, где ведь тоже далеко не у всех есть возможность регулярно мыться. Кожными болячками нас не удивишь, лишаем особенно. Представь, спортсмен с лишаем! Ну, разве это не позорище, в конце концов? Извини, но сегодня в наших раздевалках после тренировки вонь, как в солдатской казарме перед отбоем. Посмотри, у нас здесь даже лавок нет! Самых обыкновенных деревянных, гимнастических. И ведь самое удивительное - наши дети, несмотря на такие условия (вернее, их отсутствие), умудряются не просто упорно тренироваться, но и участвовать в соревнованиях, выигрывать! И делают это не благодаря, а вопреки логике и воровству взрослых. Государственные деньги, предназначенные для спорта и здоровья населения, похищались самыми разнообразными способами. Причем не особенно замысловатыми. Не гнушались любыми статьями бюджета спортсменов, что называется, «крысятничая» даже в еде. Спортсмены не получали предусмотренные рационом белковые препараты, не проходили витаминизацию. Еще организовывались «дутые» сборы и тренировки, на которые команды в действительности не выезжали. От пагубной любви человека к деньгам страдают и животные - дорогущие питомцы конно-спортивной школы, по словам очевидцев, от недостатка внимания и средств превратились в жалких доходяг.В спорте, как и в любой другой сфере, люди попадаются разные. Есть с откровенной гнильцой, такие и «крысятничали». Были и те, кто польстился на быстрые деньги, для получения которых не нужно годами истязать себя на тренировках, доводить до изнеможения во время соревнований. Но были и те, кто не молчал, не испугался, - таких строптивых увольняли под различными предлогами, склоняли написать заявление по собственному желанию. Некоторые смирились, терпели - когда беззаконие пышно цвело годами, поневоле приходило ощущение, что безнаказанное воровство стало нормой. Привыкнув, они отдавали от 10% до половины причитающихся законом немалых средств. Затем пытались выжить на остаток средств, выкраивая крохи для команд, тех самых пацанов и девчонок, которые продолжали добывать спортивную славу области и стране. Разве нормально положение, когда тренер побирается по бизнесменам в поисках денег для спортсменов? Это при том, что все расходы предусмотрены соответствующими статьями и щедро профинансированы. Тренеры и спортсмены были вынуждены унижаться, просить, влезали в долги, брали под личную ответственность, потом задерживали выплаты, годами выслушивая гневные обвинения в собственной несостоятельности. Еще оформляли кредиты в банках, где закладывали личное имущество. Речь идет о немалых деньгах - те, с кем я беседовал, оперировали цифрами от 800 тыс. до 14 миллионов тенге.- Причин множество. Но, разумеется, само возникновение и многолетняя безмятежная жизнь жирующих ундагановых была бы невозможной без удивительно снисходительного отношения к ним чиновников. С молчаливого согласия народных избранников выделялись огромные деньги, на нарушения порядка расходования которых многочисленные контролирующие органы (ревизионные комиссии, казначейство, госфинконтроль) закрывали глаза. Фискальные органы, обычно беспощадным коршуном выдирающие трудом заработанное тенге налогоплательщика, сквозь пальцы наблюдали на мелкие шалости «спортсменов». Те, кто тогда «недооценил», «недосмотрел», «не проконтролировал», - это вполне конкретные личности, ныне здравствующие. Думаю, при своевременной и адекватной оценке ими некоторых из нынешних последствий вполне можно было бы избежать - моральный и материальный ущерб государству наверняка были бы меньше. Да и «посадок» наверняка тоже.