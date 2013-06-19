По информации госхолдинга «Казагро», с начала 2013 года при их финансовой поддержке крестьянскими и фермерскими хозяйствами Казахстана приобретено более 10 тысяч голов крупного рогатого скота. За пять месяцев текущего года по программе «Сыбага» фондом финансовой поддержки сельского хозяйства выдано 625 займов на сумму 2,1 млрд тенге. На кредитные средства заемщики приобрели 10 266 коров и 663 племенных быка-производителя. В нашей области одним из активных крестьянских хозяйств является КХ «Аманер». Что находится в селе Бударино Акжайыкского района. Крестьянскому хозяйству, которое занимается животноводством, откормом и реализацией скота, уже 13 лет. Как сообщили в пресс-службе «Казагро», глава хозяйства Канат ДОСКАЛИЕВ в фонд финансовой поддержки обратился в 2011 году. Для того чтобы увеличить поголовье скота, им дали в кредит 18 миллионов тенге. На эти деньги КХ приобрело маточное поголовье и племенных быков казахской белоголовой породы. С начала реализации программы «Сыбага» в ЗКО профинансировали 187 проектов на сумму 1,2 млрд. тенге, что позволило западноказахстанским фермерам закупить 6,7 тысячи коров и около 300 быков.

Полмиллиона КРС

По словам заместителя руководителя областного сельхозуправления Исмадияра ДЖУМАБАЕВА, за первые пять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность КРС увеличилась на 3,7%.

- На сегодняшний день во всех категориях хозяйств численность КРС составила 465,9 тысячи голов, - рассказывает Исмадияр ДЖУМАБАЕВ. - Овец и коз насчитывается 1227,3 тысячи, и рост по сравнению с прошлым годом составил 5%. Свиней насчитывается 29,9 тысячи, лошадей - 103,7 тысячи. Это общее поголовье скота, сюда вошли и частное подворье, и крестьянские хозяйства.

По словам замруководителя, на 1 июня поголовье КРС в крестьянских и фермерских хозяйствах по сравнению с 2012 годом увеличилось на 27,6%, лошадей - на 22,4%, овец - 16,8%, коз - на 23,1% и свиней - в 3,2 раза. - Это, прежде всего, связано с тем, что государство особенно в последнее время хорошо помогает субсидиями, - продолжает Исмадияр ДЖУМАБАЕВ. - Что касается производства мяса, с января по май 2013 года в нашей области было произведено 24,3 тысячи тонн мяса. Это по всем категориями хозяйств и по всем видам скота. Рост составил 2,6%. Производство молока в области увеличилось на 0,8 и составила 71 тысячу тонн. А вот что касается приплода, то сначала года в ЗКО на свет появились 123 тысячи телят, 374 тысячи ягнят, 93 тысячи козлят, 21 тысяча жеребят и почти 16,5 тысяч поросят.

Нужно крепкое племя

- В 2011 была принята программа экспортного потенциала мяса КРС по республике Казахстан, - рассказывает Исмадияр ДЖУМАБАЕВ. - Основным блоком этой программы является программа «Сыбага», которая направлена на создание продуктивного стада в фермерских хозяйствах. В 2011-2013 годах, согласно плану, необходимо было создать сеть фермерских хозяйств с приобретением не менее 8,5 тысячи голов КРС. Вообще на 2011-2015 годы по программе у нас задание закупить не меньше 16,5 тысячи голов скота. На сегодняшний день 253 фермерских хозяйства нашей области на 2 383 миллиона кредитных денег, выданных АО «Казагро», закупили 11 264 головы КРС - это маточное поголовье и племенных быков-производителей. Главная цель этой программы - закупать маточное поголовье и осеменяя его племенными быками производителями улучшить племенное качество стада.

По словам замруководителя, согласно проектам, в 2012 году в породном преобразовании участвовало 64,7 тысячи маточного поголовья КРС и по этой части работы полностью проведены. - Племенными быками-производителями осеменено 36,9 тысяч голов и 27,8 тысячи голов осеменено искусственно. На это из областного бюджета было выделено 69,4 миллиона тенге. В этом году 39 тысяч голов также осеменят искусственно.

Между прочим, по программе потенциала мяса КРС регионам дали задание создать племенные репродукторы это завоз племенного маточного поголовья из зарубежных стран. На сегодняшний день крестьянские хозяйства как на собственные, так и не заемные средства закупают племенное маточное поголовье. Например, 129 голов казахской белоголовой породы закупил КХ «Талап» в Чингирлауском районе. Также за счет собственных средств 85 телок и 6 быков производителей калмыцкой породы закупило КХ «Иглик» в Казталовском районе, 58 голов - хозяйство в Бурлинском районе. - По созданию репродукторов в нашей области сейчас направленно работают 4 крестьянских хозяйства на покупку 1033 голов племенного скота зарубежной селекции, - рассказывает Исмадияр Рыскалиевич. Среди них заявка КХ «Аманер» уже получила одобрение в головном офисе АО «Казагро» и сейчас ищет поставщиков. Что касается откормочных площадок, до конца 2015 года в ЗКО должны быть созданы откормочные площадки с единовременным содержанием 12,5 тысячи голов. Пока на территории области действует откормочный комплекс «Кроун Батыс» на 8640 голов, КХ «Алем» Жанибекского района ввел в эксплуатацию откормочную площадку на одну тысячу голов, к строительству площадки приступили в Сырымском районе.