фото с сайта rostest.ru фото с сайта rostest.ru В Казахстане в рамках мастер-планов по приоритетным направлениям планируется довести экспорт продукции мясного скотоводства до 100 тысяч тонн в год, сообщила на заседании коллегии по вопросам животноводства вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева, передает primeminister.kz. «В рамках реализации мастер-планов до 2020 года предусматривается следующее. По мясному скотоводству стоит цель - увеличение производства до 650 тысяч тонн, а экспорт - до 100 тысяч тонн в год», - заявила Исаева. При этом она отметила, что основными инструментами для достижения данных показателей станут кредитование, доступность оборотных средств, увеличение лимита финансирования и организация кредитного продукта в лизинг. «Необходимо отметить, что государственная поддержка также будет осуществляться только при выполнении требований и нормативов касающихся дифференцированного подхода к каждому региону, т.е. цель должна оправдывать средства, необходимо обеспечить рентабельность производства животноводческой продукции, а это возможно только при размещение мощностей строго по специализации и максимального снижения себестоимости», - сообщила Гульмира Исаева. В свою очередь, осуществлять мониторинг, контроль и реализацию мастер-планов будут местные исполнительные органы. Так, согласно мастер-планам в овцеводстве обозначен экспорт 45 тысяч тонн ягнятины и каракуля в размере 100 тысяч шкурок в год, в коневодстве поставлена задача - 100% обеспечение внутренней потребности. Также в молочном скотоводстве будет достигнуто увеличение производства молока на 1 млн т в целях замещения импорта молока и молочной продукции за счет модернизации и увеличения поголовья существующих ферм, строительство новых МТФ промышленного и семейного типа на 24,50 и 200 голов дойного стада. В прошлом году в Казахстане было произведено 4,8 миллионов тонн молока. В птицеводстве ставятся индикаторы увеличения существующей мощности производства мяса птицы на 150 000 тонн, включая не менее 50% - свежеохлажденного мяса, для замещения импорта. today.kz