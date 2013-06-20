Разрыв между объемом по снятию наличных и фондом заработной платы достиг нового рекорда - 88,6 миллиардов тенге Рэнкинг-основа: Снятие наличных через платежные карточки. Регионы РК. Апрель 2013 В апреле держатели карточек обналичили 460 миллиардов тенге, весь зарплатный фонд республики составил 371 миллиард. Разница почти в 24%.Регионы активно осваивают платежные карточки. В апреле в шести областях рост по снятию наличных превысил десятипроцентный порог.Рынок пластиковых карт преодолел границы зарплатных проектов и развивается в сторону кредиток и социальных проектов. Во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области, объемы по снятию наличных превышают зарплатные фонды. В Жамбылской области съем наличных через карточки превзошел ФЗП в два раза.