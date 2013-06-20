Фото с сайта gazeta.kz Фото с сайта gazeta.kz Подразделения дорожной полиции и патрульно-постовой службы (ППС) в рамках проекта «Универсальный полицейский» будут объединены в Казахстане до ноября этого года, сообщил в четверг министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. «Учитывая положительные результаты эксперимента (по объединению дорожной полиции и структур ППС) до ноября текущего года мы намерены слить все подразделения патрульно-постовой службы и дорожной полиции. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен», - сказал Касымов на выездном заседании комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса (нижней палаты) парламента в МВД. Он напомнил, что эксперимент по объединению этих двух структурных подразделений полиции проводился по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева с апреля этого года в двух областях - Павлодарской и Жамбылской. При этом таких «универсальных полицейских» планируется обучать правилам дорожного движения, нормам административного законодательства и ведению административного производства, как по линии дорожной безопасности, так и по линии охраны общественной безопасности. gazeta.kz