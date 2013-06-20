Фото с сайта gazeta.kz Фото с сайта gazeta.kz Самым продаваемым автомобильным брендом в мае 2013 года в Казахстане стала Lada, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса. Автомобилей под этой маркой было продано 4 319 единиц (32,5% от всех продаж). На второе место вырвались Toyota с 1 053 ед. (8,7% рынка). В прошлом месяце японский бренд занимал шестую строчку. Также скачок с пятого на третье место совершил бренд KIA с результатом 1 108 авто (8,3% рынка). Бренд Hyundai в прошлом месяце продал в Казахстане 1 015 авто, а UZ-Daewoo спустился на пятую строчку с 957 продажами. Также в десятке самых популярных автомобилей Chevrolet (920 ед.), GAZ (594 ед.), Renault (533 ед.), UAZ (346 ед.), ZAZ (329 ед.) и SsangYong (314 ед.). Всего за месяц было продано 13 290 новых авто. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 59%. Однако по сравнению с показателями апреля 2013 года (12,2 тыс.) увеличение продаж было не столь резким. Среди всех проданных автомобилей в Казахстане в прошлом месяцев 80% приходилось на импорт. Как и ранее, главным импортером автотранспорта в Казахстан остается Россия (53,3%). Далее следует Япония, Узбекистан, Великобритания и Южная Корея. Кроме того, в прошлом месяце первая партия автомобилей, собранных в Казахстане, отправилась на экспорт в Россию. gazeta.kz