Фото с сайта gazeta.kz Фото с сайта gazeta.kz Депутаты нижней палаты парламента РК просят пересмотреть законопроект о дорожном движении в части обязательного наличия доверенности на управление автомобильными средствами. Такое замечание озвучил сегодня в ходе пленарного заседания мажилисмен Ерген Дошаев. Об этом передает корреспондент BNews.kz. «Эту проблему группа депутатов поднимает еще с прошлого года. Здесь предлагалось в качестве альтернативного варианта - сейчас Министерство транспорта и коммуникаций работает над созданием электронной системы регистрации этих доверенностей», - отметил депутат. Дошаев отметил коррупционную составляющую в данной сфере и напомнил о задержании в феврале этого года группы сотрудников дорожной полиции Алматы за махинации с доверенностями. «Сегодня институт доверенности практически отменен во всех странах, в том числе в Российской Федерации», - аргументировал депутат. «Позиция МВД была в том, что электронная база очень сильно помогает в снижении преступности, раскрываемости. Я хочу сослаться на конкретные факты за последние 6 лет. Если в 2007 году было зарегистрировано 128 тысяч преступлений, то 1 января 2013 года эта цифра достигла 288 тысяч преступных деяний по стране. Рост в 2 с лишним раза», - привел данные мажилисмен. В то же время, по его словам, в 2007 году было раскрыто 64%, в 2012 году - 45%. Автоугонов в 2007 году было зарегистрировано 2411, в 2012 году - 4116. «Здесь говорить о том, что электронная база помогает раскрыть преступления, сложно. Поэтому уважаемый министр, у нас есть еще время до второго чтения (законопроекта). Мы просим вас подумать над этой проблемой», - сказал Дошаев. «3 млн водителей, которые пользуются доверенностями. Понятно, возможно электронная база помогает, но у нас министерство создано для народа, а не народ создан для министерства. Если во многих странах этот институт отменен, наверное и нам нужно пойти на встречу казахстанцам, облегчить им жизнь», - заключил депутат. gazeta.kz