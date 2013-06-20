фото с сайта motor.ru фото с сайта motor.ru Компания Porsche создала педальный автомобиль Go-Kart специально для детей в возрасте от 5 до 8 лет, сообщает Motor.ru. Он является частью детской коллекции «Порше»Lifestyle, в которой также есть несколько других автомобильчиков и велосипед. В США новинку можно купить на сайте или в автоцентрах марки за 900 долларов. Go-Kart весит 25 килограммов и выдерживает вес до 50 килограммов. Он имеет регулируемое спортивное сиденье, композитные колесные диски и низкопрофильные надувные шины. Длина педального карта составляет 1,5 метра. today.kz