Иллюстративное фото с сайта www.profinance.kz Иллюстративное фото с сайта www.profinance.kz Сестра погибшего пациента добилась частичного возмещения морального вреда за смерть родного брата. Елена КОННОВА требовала от медиков 5 миллионов тенге за то, что врачи не оказали вовремя качественную медпомощь Александру КОННОВУ. 34-летний мужчина умер в больнице, находясь в коме. За 2 недели до гибели он упал в подъезде своего дома и ударился головой о ступеньки. Доследственная проверка установила, что в действиях сотрудников скорой медпоморщи есть признаки «ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками». Уголовное дело на врачей возбудили, а после их амнистировали. - В пользу истца с ответчика ГКП  «Больница скорой медицинской помощи» взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге, с ответчика ГКП «Городская поликлиника № 2» взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч тенге, а также в солидарном порядке взыскать с ответчиков госпошлину, - зачитала на процессе судья горсуда №1 Гульстан АЛЕКЕНОВА. Решение суда не вступило в законную силу.