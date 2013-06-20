фото с сайта www.aktobesot.kz фото с сайта www.aktobesot.kz Власти ОАЭ обвинили 30 человек, среди которых граждане Арабских Эмиратов и Египта в попытке госпереворота, сообщает Русская служба BBC. На скамье подсудимых оказались врачи, инженеры и преподаватели. Их обвинили в том, что они решили создать некое "секретное сообщество", связанное с движением "Братья-мусульмане" чтобы свергнуть нынешнее правительство страны. Специалисты называют судебный процесс "каррикатурой на правосудие", они утверждают, что власти страны подавляют свободу слова. today.kz