В Милане модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбану приговорили к году и восьми месяцам заключения за неуплату налогов, сообщает Русская служба BBC. Дизайнеры свою вину не признают и собираются оспорить решение суда, на заседании которого, к слову, они даже не присутствовали. Так как процедура аппеляции очень длительная и сложная, в ближайшее время за решетку они не попадут . Напомним, расследование по поводу уклонения от уплаты налогов началось в 2008 году, когда на Европу обрушился финансовый кризис. Суд постановил, что девять лет назад модельеры продали бренды D&G и Dolce&Gabbana подставной компании Gado, созданной в Люксембурге, чтобы избежать уплаты налогов в Италии.