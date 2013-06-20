фото с сайта www.prosportkz.kz фото с сайта www.prosportkz.kz В Алматы 23 июня состоится велопробег, посвященный Дню полиции Республики Казахстан и Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, сообщает пресс-служба акима Алматы. По сложившейся традиции в велопробеге примет участие аким Алматы Ахметжан Есимов. Маршрут пробега: от пр. Аль-Фараби (уг. ул. Таттимбета), по пр. Аль-Фараби до ул. Навои, до Парка имени Первого Президента Республики Казахстан. Сбор участников велопробега - в 08:00. Старт - в 08:30. Финишируют участники велопробега в Парка имени Первого Президента Республики Казахстан. Там же пройдет церемония награждения самых активных участников велодвижения. В мероприятиии могут принять участие все желающие. today.kz