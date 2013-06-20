Мужчина 12 лет сожительствовал с женщиной, у них двое общих детей. Однажды ночью мать увидела, как муж пристает к ее старшей дочери. Она выгнала из дома отца двоих младших детей и написала заявление в полицию. После оглашения приговора и назначения подсудимому 7-летнего срока женщина осталась одна с тремя детьми на руках. Теперь мать с детьми собирается переехать в другой дом. В этом они не могут жить, там все напоминает о пережитой беде.