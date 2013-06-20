Фото с сайта loveopium.ru Фото с сайта loveopium.ru Потом пока никому не показывавшиеся «ё-кроссоверы» покатаются по городу, а официальная презентация пройдет в Москве в июле Миллиардер Михаил Прохоров приедет на 17-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2013) на «ё-мобиле». Как пишут «Известия», внешний вид «ё-кроссовера», на котором бизнесмен приедет на форум, пока держится в секрете. Произойдет все это в пятницу, 21 июня. В этот день на Петербургском форуме участникам и гостями представят сразу два «ё-мобиля». Издание приводит слова пресс-секретаря Михаила Прохорова Татьяны Кособоковой, которая рассказала, что пока внешний вид автомобилей никому не известен – это большой секрет. «Михаил Прохоров и гендиректор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов подъедут на территорию форума на двух «ё-кроссоверах» и расскажут о них журналистам», — рассказала Кособокова изданию. Она добавила, что вечером того же дня оба автомобиля будут ездить по центру города и основным местам проведения форума. Официальная презентация «ё-кроссовера» состоится в Москве в начале июля 2013 года. Также запланирована серия автопробегов по регионам, но маршруты пока не утверждены. По словам источника, завод по производству серийного «ё-автомобиля» в столичном районе Марьино уже построен, в 2013–2014 годах будет завезено все необходимое оборудование, а во второй половине 2014 года начнется серийное производство «ё-кроссоверов». 17-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 22 июня 2013 года. bfm.ru