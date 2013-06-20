Деятелей узбекской эстрады наказали за «бессмысленность песен»
Фото: uzkinozal.com Совет по развитию эстрадного искусства при Эстрадно-концертном объединении «Узбекнаво», являющийся государственным лицензирующим органом в Узбекистане, наказал местных эстрадных артистов за «бессмысленность песен» и утрату «требовательности к себе». Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на официальный сайт «Узбекнаво». Такое решение контролирующий орган принял на заседании, посвященном подготовке празднования 22-й годовщины Независимости Узбекистана, которая будет отмечаться в августе этого года. Участники заседания констатировали, что многие певцы, в особенности, имеющие почетные звания или государственные награды, «расслабились» и «переполнились самомнением». По мнению чиновников, репертуар таких исполнителей, выступающих, в основном, на свадьбах и других семейных торжествах, составляют бессмысленные произведения, лишенные художественной ценности и не отвечающие «высоким требованиям исполнительского искусства». «Их песни не соответствуют нашим национальным духовным традициям, они противоречат нашему нравственному наследию и менталитету. Мы не должны забывать о своем долге воспевать нашу Родину, наш народ и его счастье», - отмечается на сайте «Узбекнаво». Среди тех, кто попал под санкции чиновников, оказались заслуженная артистка Узбекистана Дилфуза Ра?имова, лауреат государственной премии «Нихол» для молодых исполнителей Отабек Муталхужаев, Дилшод Рахмонов, группы «Уммон» и «Манго». Все они лишились лицензий. В то время как заслуженные артисты Узбекистана, в частности, Иззатилла Ибрагимов, Собиржон Муминов, Алишер Турдиев, Равшан Комилов, Тоир Кузиев, а также лауреаты премии «Нихол» Хулкар Абдуллаева и Фарход Саидов отделались строгими предупреждениями. Их также обязали устранить недостатки в своем творчестве до 1-го июля этого года. В Узбекистане эстрадная музыка давно взята под государственный контроль. В частности, «Узбекнаво» еще в 2006 году начало контролировать и фильтровать тексты песен, которые исполняют местные артисты. lenta.ru