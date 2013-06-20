В Сан-Паулу снизили вызвавшие массовые протесты тарифы на проезд
Фото: Miguel Schincariol / AFP Власти Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро 19 июня объявили о снижении цен на проезд в общественном транспорте, первоначальное повышение которых стало поводом для начала массовых протестных демонстраций в этих городах. Об этом сообщает Reuters. Agence France-Presse отмечает, что тарифы в обоих крупнейших городах страны будут снижены на 0,2 реала (примерно на 3 рубля) и, таким образом, вернутся к своему первоначальному уровню, который действовал в мае, еще до начала протестов. Как отмечает Reuters, снижение тарифов является значительным успехом для протестующих, однако неясно, приведут ли подобные действия властей к спаду протестной активности, так как за время демонстраций у манифестантов появились и другие требования. Несколько дней назад о понижении тарифов на проезд заявили мэрии целого ряда других крупных городов Бразилии, в том числе, Порту-Алегри и Ресифе. Напомним, именно решение мэрии Сан-Паулу повысить плату за проезд в общественном транспорте, озвученное в начале июня, привело к началу акций протеста в городе. Позже единичные демонстрации распространились на десятки крупнейших городов Бразилии, а число их участников многократно возросло. С ходом акций их участники стали выдвигать и другие лозунги, протестуя, в частности, против коррупции, полицейского произвола и общего уровня жизни в стране. Демонстранты также высказывают недовольство проведением в Бразилии крупных международных спортивных мероприятий — таких, как проходящий в настоящее время Кубок конфедераций — заявляя, что тратящиеся на них бюджетные средства следовало бы направить на социальные нужды. lenta.ru