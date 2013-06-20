Из-за небывалого перемещения барханов в этом году дома жителей села Исатай Исатайского района Атырауской области засыпает песком, пишет региональная газета «Ак Жайык». Село Исатай находится в 100 километрах от районного центра. Здесь проходит железная дорога. Если раньше жилые постройки были лишь на железнодорожной станции, то сейчас в Исатае около 300 домов, в которых проживает около 1 500 человек. «Стоит только съехать с трассы Атырау-Астрахань в направлении села Исатай, как начинаются знаменитые Нарынкумские пески. В ауле приходится передвигаться наощупь, зигзагами, между барханами. Некоторые дома засыпаны песком по самую крышу. Ставить здесь ограды бесполезно — рано или поздно занесёт песком», — пишет издание. Газо- и водопроводы засыпаны песком. В случае утечки найти место аварии невозможно. А электропровода расположены на расстоянии вытянутой руки и до них можно дотянуться с высоты песчаной дюны. Как отмечает издание, местные жители не раз обращались за помощью в акимат округа, однако местные власти разводят руками: проблему они видят и сами обращаются за помощью и техникой в районные акиматы. Раньше из-за опасений, что под песком окажется железная дорога, в 2008-2010 годах сажали много саксаула. Саксаулом засадили тогда около 8 гектаров земли. Эти работы активно проводились, потом прекратились. Сейчас решение проблемы видят только в возобновлении посадок саксаула. Однако проблема в том, что саксаул в этих местах приживается плохо, ему требуется уход, полив, а единственный источник воды — Забурунский канал — засыпан песком. nur.kz