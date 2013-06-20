Фото с сайта eg.ru Фото с сайта eg.ru Через несколько дней после официального заявления о разводе президентской четы Путиных теперь уже экс-супруга главы государства Людмила Путина вновь исчезла. Украинские СМИ попытались выяснить, куда именно. Людмила Путина после развода снова исчезла После сенсационного заявления о "завершении брака" Владимира и Людмилы Путиных, теперь уже бывшая супруга президента России вновь исчезла из поля зрения СМИ. Где сейчас живет Людмила Путина и чем она теперь зарабатывает себе на жизнь, достоверно неизвестно. А в пресс-службе главы государства журналистам посоветовали не трогать интимную жизнь президентской четы. Между тем, иностранные СМИ и блоггеры давно уже прописали Людмилу Путину в небольшом монастыре под Псковом. Теперь его называют одним из мест, где может после развода поселиться бывшая первая леди России. Жена Путина после развода: слухи и факты Как пишет украинское издание ТСН, Спасо-Елизаровский монастырь - не самая популярная монашеская обитель, но идеальное место для отшельнической жизни. Этот монастырь сыграл большую роль в истории русской православной церкви, так как именно здесь родилась идея "Москва - третий Рим". Сейчас здесь все здания хорошо отреставрированы, есть красивый пруд с рыбками, неподалеку заканчивается строительство гостиниц для туристов и паломников. Как пишет издание, местные монахини божатся, что жену российского президента в их монастырь "отправила" всемирная глобальная сеть, и в реальности она не жила здесь и уже тем более никогда не принимала постриг. Между тем, набожность Людмилы Путиной подчеркивали едва ли не все российские и мировые СМИ. Есть информация, что она тесно общается с настоятельницей Спасо-Елизаровского монастыря. В связи с этим журналисты вспомнили, как однажды обитель внезапно получила 500 тысяч рублей на реконструкцию. А патриарх Кирилл передал храму чудотворную икону, застрахованную на $ 10 млн. СМИ нашли следы Людмилы Путиной на территории монастыря Местный журналист Олег Дементьев подтвердил, что Людмила Путина, действительно, время от времени приезжает сюда. "Говорить, что они постоянно живут - неверно. Да, она приезжает, она останавливается, но непродолжительный период... А вот, то что монастырь превращен в домашнюю церковь, через которую на бюджетные средства возводятся хоромы - это местным жителям совсем не нравится", - рассказал украинским телевизионщикам Дементьев. Где находятся те самые хоромы, о которых упомянул псковский журналист, доподлинно никто не знает. Одни местные жители предполагают, что Людмила Путина облюбовала коттедж на территории монастыря - он выходит как раз террасой к главному храму. Другие утверждают, что бывшая супруга российского президента останавливается в патриаршем доме, который стоит в стороне от зданий. На это, мол, указывают камеры наружного наблюдения, буквально напичканные на фасаде дома. Вообще местные крайне неохотно рассказывают про жену Владимира Путина. "Может она так оденется, что ее никто не видит, может ночами", - высказывает предположение жительница села Елизарово Наталья. Зато в Пскове, говорят, видели самого Путина. По свидетельству очевидцев он приезжал сюда весной за три месяца до объявления о разводе. topnews.ru