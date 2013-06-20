фото с сайта thetimes.co.uk фото с сайта thetimes.co.uk Американский киноактер Джеймс Гандольфини, известный широкой публике по роли в культовом телесериале «Клан Сопрано» скончался на 52-м году жизни в Риме, сообщает Reuters. Актер умер от сердечного приступа. В ближайшее время он собирался отправиться на Сицилию для участия в фестивале. Джеймс Гандольфини родился в Нью-Джерси 18 сентября 1961 года. Гандольфини окончил Рутгерский университет. Свою карьеру в кино он начал в 1992 году с фильма «Чужой среди нас». Известность получил благодаря роли главы мафиозной семьи Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано». За эту роль актер был удостоен трёх призов «Эмми» и «Золотого глобуса» за лучшую роль в трагикомическом сериале. Американский драматически телесериал «Клан Сопрано», снятый и транслируемый кабельным каналом HBO, повествует о жизни вымышленной семье итало-американской мафии в Нью-Джерси. Первая серия киноэпопеи вышла в 1999 году. Почти сразу же сериал стал культурным феноменом и заслужил признание зрителей и критиков за принципиально новый подход к описанию жизни мафии. Всего было снято и показано шесть сезонов сериала, включающих в себя 86 серий. Последняя серия «Клана Сопрано» вышла на экраны 10 июня 2007 года. bfm.ru