Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его девушка из Казахстана Аида Калиева все же решили связать себя узами брака. Об этом журналу "Тайны звезд" рассказал Владимир Пресняков-старший. "Никита признался - они с Аидой готовят свадьбу! Сейчас в Киеве внук снимается в кино и как только закончит, тогда все и устроят!", - раскрыл секрет дедушка жениха. Сам Никита подтвердил, что планирует бракосочетание. "Все будет! И о детях мы с Аидой уже давно думаем", - сказал он. Как пишет издание, точное место и дата торжества еще не определены. При этом, по данным газеты "Экспресс-К", обручальное кольцо на палец своей любимой Пресняков-младший наденет уже в июле этого года. Разговоры о возможной женитьбе Никиты Преснякова и уроженки Уральска Аиды Калиевой ходят давно. Однако никто из них эту информацию ранее не подтверждал. tengrinews.kz