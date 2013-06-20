фото с сайта newskaz.ru фото с сайта newskaz.ru На заседании геральдической комиссии по ведомственным наградам была отмечена необходимость устранения разночтений и неточностей в названиях наград, а также погрешностей в их дизайне, сообщает пресс-служба Акорды. «В формировании казахстанцев новой генерации, способной достойно отвечать вызовам времени, важную роль играет моральное и материальное поощрение. Награды всецело должны отражать степень трудолюбия, мужества, а также весомость личного вклада в укрепление и развитие отрасли, а значит, и в расцвет экономики, науки, культуры и искусства страны. Поэтому ведомственные награды несут серьезную социальную нагрузку, и к этому вопросу мы должны отнестись со всей серьезностью», - сказал государственный секретарь РК Марат Тажин. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности в вопросах геральдики. По итогам заседания даны рекомендации и конкретные поручения соответствующим структурам. today.kz