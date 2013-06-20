фото с сайта leostroy.ru фото с сайта leostroy.ru Участие в единой жилищной программе «Доступное жилье -2020» посредством механизма аренды с последующим выкупом открывает перед военнослужащими возможности обеспечения собственным жильем за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана. Для военнослужащих квартирный вопрос является таким же актуальным, как и для других граждан. Для эффективного расходования бюджетных средств Министерство обороны Казахстана рекомендует военнослужащим, имеющим право получать компенсацию за найм (аренду) жилища, по данной Программе использовать механизм аренды жилья с последующим выкупом, так как выплачиваемые денежные средства за найм (аренду) жилища будут использованы для погашения ежемесячных арендных платежей. Таким образом, военнослужащие, получающие компенсацию за найм (аренду) жилья, будут в период службы постепенно, за счет бюджетных средств, выкупать арендуемое жилище и решать вопрос обеспечения собственным жильем. Напомним, что в настоящее время, в рамках программы «Доступное жилье» по всей стране строится жилье. К концу текущего и в начале следующего года начнется прием документов от желающих участвовать в данной программе. Предусмотрено обеспечение жильем через систему жилищных строительных сбережений, а также механизм аренды с последующим выкупом. today.kz