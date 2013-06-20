фото с сайта horo.i-news.kz фото с сайта horo.i-news.kz Министр обороны Казахстана Адильбек Джаксыбеков встретился в Астане с чрезвычайным и полномочным послом США в РК Кеннетом Фейрфаксом, сообщает пресс-служба Минобороны РК. Стороны обсудили актуальные направления взаимодействия Казахстана и США в рамках пятилетнего Плана военного сотрудничества. «Благодаря тесным взаимоотношениям руководителей наших стран сотрудничество оборонных ведомств Казахстана и США развивается в конструктивном и взаимовыгодном ключе», - отметил Адильбек Джаксыбеков. Кеннет Фейрфакс высоко оценил боевую готовность Вооруженных сил Казахстана и заверил, что приложит со своей стороны все усилия для реализации двустороннего плана военного сотрудничества. Посол отметил активное участие Казахстана в международных усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане. «Сегодня необходимо адекватно реагировать на современные угрозы не только в целях обеспечения безопасности в Казахстане, но и сохранения стабильности в нашем регионе», - подчеркнул Адильбек Джаксыбеков. По итогам переговоров стороны отметили, что формат международного миротворческого учения «Степной орел» совершенствуется из года в год и выразили уверенность, что предстоящее учение пройдет как всегда на высоком уровне. Учение «Степной орел-2013» проводится в рамках индивидуального плана действий партнерства Казахстана и НАТО "Партнерство во имя мира" и направлено на повышение уровня оперативной совместимости международных сил в ходе выполнения миротворческих действий. В этом году оно пройдет с 10 по 23 августа на базе учебного полигона «Илийский» с участием казахстанских, американских, британских, итальянских, немецких, литовских, швейцарских, кыргызских, украинских и таджикских военнослужащих. today.kz