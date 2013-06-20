фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz В среду, 19 июня, в 13.45 часов из железнодорожного вокзала «Алматы 2» в сторону Алаколя выехал первый в Казахстане чартерный поезд, передает BNews.kz. Продолжительность поездки на чартерном поезде составляет 16 часов. Стоимость билета на плацкарт составляет 12 тысяч тенге, а в купе - 16 тысяч. «По схеме у нас 6 вагонов, из них 2 купейных и 3 плацкартных. Чартерный рейс будет курсировать дважды в неделю по средам и субботам до конца августа. Из Алматы он выезжает в 13.45 часов, из Алаколя в 19.00 часов», - рассказал сотрудник «ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс». today.kz